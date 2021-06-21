В Подмосковье число пришедших на вакцинацию от COVID-19 увеличилось в 10 раз

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние несколько дней число людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса в Московской области, возросло в 10 раз. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что в российских городах-миллионниках эпидситуация остается тяжелой.

"Это на сегодняшний день те субъекты РФ, где требуется наибольшее внимание. Конечно, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения, требуют повышенных мер безопасности", – отметил министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

Прививки должны сделать граждане, работающие в сфере торговли. Это сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сфере бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.

