В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В постановлении говорится, что прививки должны сделать граждане, работающие в сфере торговли. Это сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сфере бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Кроме того, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников торговли, услуг, транспорта, медицины, общепита, МВЦ и ЖКХ.

Также необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов. Ведомство поставило руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

