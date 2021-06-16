Инфекционист оценил риски возникновения новых волн COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жителей России предупредили о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.
Специалист объяснил, что несоблюдение гражданами мер, призванных остановить распространение коронавируса, повлечет за собой появление новых волн инфекции.
"После перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается", – сказал Тимаков.
Эксперт также добавил, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.
За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19. Наименьший темп прироста был зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике.
Ранее специалисты из Йельского университета нашли неожиданный способ защиты от коронавируса. Специалисты предположили, что простуда способна уберечь человека от COVID-19.
Инфекционист рассказал, как вакцинация влияет на рост инфицированных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: