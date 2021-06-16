Инфекционист оценил риски возникновения новых волн COVID-19

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Жителей России предупредили о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что несоблюдение гражданами мер, призванных остановить распространение коронавируса, повлечет за собой появление новых волн инфекции.

"После перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается", – сказал Тимаков.

Эксперт также добавил, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.

За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19. Наименьший темп прироста был зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее специалисты из Йельского университета нашли неожиданный способ защиты от коронавируса. Специалисты предположили, что простуда способна уберечь человека от COVID-19.