Ученые нашли неожиданный способ защиты от коронавируса

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Найден новый способ защиты от коронавируса. Соответствующее исследование провели ученые из Йельского университета.

Как пишет Daily Mail, специалисты предполагают, что простуда способна уберечь человека от COVID-19. Согласно исследованиям, вирус простуды заставляет организм заболевшего вырабатывать иммунный ответ, способный справиться с заражением коронавирусом.

Ученые отмечают, что иммунный ответ производят стимулированные интерфероном гены. Они вступают в действие на ранней стадии заболевания и противостоят размножению вируса в организме.

В ходе исследования ученые вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее риновирусом, а после – коронавирусом. В результате иммунный ответ организма на простуду предотвратил распространение SARS-CoV-2.

Специалисты также пришли к выводу, что подобное лечение необходимо проводить как можно быстрее с момента заражения коронавирусом. На поздних стадиях такой способ может усугубить течение COVID-19.

В то же время ученые заверили, что данное открытие позволит найти более эффективные способы лечения коронавируса.

Ранее невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян назвал недуг, усложняющий течение COVID-19. По его словам, речь идет о болезнях Альцгеймера и Паркинсона.