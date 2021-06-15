В России выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 14 185 новых случаев COVID-19. При этом в 2 124 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 805 случаев, на Московскую область – 1 135, на Санкт-Петербург – 902, на Республику Бурятия – 205, на Нижегородскую область – 192, на Воронежскую область – 174, на Ростовскую область – 155.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 236 593 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике.
За последние сутки в стране скончались 379 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 180. За минувшие 24 часа выписаны 8 597 человек, за все время – 4 818 244.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.
Ограничения также коснулись парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
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