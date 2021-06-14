Заводы Москвы продолжат работу в обычном режиме во время нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные промышленные предприятия продолжат работу в обычном режиме во время объявленных властями города "длинных выходных". Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий – московские заводы продолжат работу в обычном режиме", – цитирует "Интерфакс" Ефимова.

Вице-мэр добавил, что работать в привычном режиме будут и предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, организации жизнеобеспечения и важнейшие сервисы.

По мнению Ефимова, выходные введены, в первую очередь, для сотрудников офисов.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фудкорты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или на вынос.

Ограничения коснутся также парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.

