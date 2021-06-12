Собянин продлил выходные, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве

15:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Об этом сообщается в блоге на персональном сайте мэра.
"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", – объявил градоначальник.
Собянин отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодолеть пандемию.
В связи с ростом заболеваемости по коронавирусу в городе также вводятся некоторые ограничительные меры.
С 13 июня работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Также это требование касается работников старше 65 лет и всех лиц с хроническими заболеваниями. Исключение составляют привитые граждане.
Кроме того, работодатели обязаны не только максимально сократить очное присутствие работников на местах, но и стимулировать вакцинацию среди них.
Согласно указу мэра, в Москве с 15 по 19 июня устанавливается особый режим работы для организаций и индивидуальных предпринимателей. Они должны работать в соответствии с расписанием выходного дня, за исключением организаций, деятельность которых останавливать нельзя. Перечень таких структур определен указом президента РФ.
С 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Кроме того, с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания – это требование не распространяется на доставку и заказы на вынос.
Кроме того, в ночное время исключено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в клубах, барах, дискотеках.
Также граждан ждет ограничение по использованию объектов городской инфраструктуры на территориях парков.
Собянин заявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль
За последние сутки в столице выявили 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 657 пациентам.
Накануне Собянин заявил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 в Москве. По словам мэра, множество пациентов с диагностированным коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких.
Градоначальник объявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль. Собянин признал, что продемонстрированные показатели заболеваемости являются достаточно высокими.
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