Собянин продлил выходные, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Об этом сообщается в блоге на персональном сайте мэра.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", – объявил градоначальник.

Собянин отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодолеть пандемию.

В связи с ростом заболеваемости по коронавирусу в городе также вводятся некоторые ограничительные меры.

Дистанционный режим работы

С 13 июня работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Также это требование касается работников старше 65 лет и всех лиц с хроническими заболеваниями. Исключение составляют привитые граждане.

Кроме того, работодатели обязаны не только максимально сократить очное присутствие работников на местах, но и стимулировать вакцинацию среди них.

Режим работы выходного дня

Согласно указу мэра, в Москве с 15 по 19 июня устанавливается особый режим работы для организаций и индивидуальных предпринимателей. Они должны работать в соответствии с расписанием выходного дня, за исключением организаций, деятельность которых останавливать нельзя. Перечень таких структур определен указом президента РФ.

Ограничение работы фудкортов и детских аттракционов

С 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Кроме того, с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания – это требование не распространяется на доставку и заказы на вынос.

Кроме того, в ночное время исключено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в клубах, барах, дискотеках.

Также граждан ждет ограничение по использованию объектов городской инфраструктуры на территориях парков.

Собянин заявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль

За последние сутки в столице выявили 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 657 пациентам.

Накануне Собянин заявил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 в Москве. По словам мэра, множество пациентов с диагностированным коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких.

Градоначальник объявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль. Собянин признал, что продемонстрированные показатели заболеваемости являются достаточно высокими.