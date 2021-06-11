Собянин заявил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 в Москве

17:07
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве отмечается рост количества тяжелых случаев коронавируса, значительное число пациентов находится на искусственной вентиляции легких, сообщил Сергей Собянин.
"Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", – заявил мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".
По словам Собянина, в настоящее время уровень заболеваемости в столице является достаточно высоким, поскольку пик пандемии, который ожидался весной, сдвинулся на лето.
"Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", – сказал он.
Мэр отметил, что, несмотря на непростую обстановку, столичные власти не планируют ужесточать действующие противоэпидемические меры, а будут лишь контролировать их соблюдение.
"Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", – пояснил Собянин.
По его данным, в настоящее время иммунитет к COVID-19 получили около половины жителей Москвы.
"Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID-19", – подытожил градоначальник.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в последнее время врачам приходится сталкиваться с ситуацией, когда прежние способы борьбы с COVID-19 оказываются безуспешными, что может свидетельствовать о мутации вируса. Он добавил, что лечить пациентов стало сложнее, так как подтвержденные ранее методы перестают работать.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, рост заболеваемости коронавирусом в столице объясняется несоблюдением гражданами действующих профилактических мер. При этом она подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации власти не намерены вводить дополнительные ограничения.
В Москве выявили 5 853 случая коронавируса за сутки
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