Мурашко связал рост случаев COVID-19 с несоблюдением эпидемических мер

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Рост заболеваемости коронавирусом в России обусловлен в том числе несоблюдением гражданами масочного режима и социального дистанцирования, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
"В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания. Это первое. Второе – это соблюдение масочного режима и дистанцирования до конца действия ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", – подчеркнул Мурашко, отвечая на вопрос, какими причинами вызван подъем заболеваемости COVID-19.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова также заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в столице объясняется несоблюдением гражданами действующих профилактических мер. Она при этом подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации власти не намерены вводить дополнительные ограничения.
До этого Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
В столице усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима
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