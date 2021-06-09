Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост заболеваемости коронавирусом в столице объясняется несоблюдением гражданами действующих профилактических мер. Такое заявление сделала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации власти не намерены вводить дополнительные ограничения.
"Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет", – цитирует Ракову ТАСС.
Заммэра подчеркнула, что в такой ситуации вся нагрузка ляжет на плечи персонала медорганизаций.
Ракова призвала москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также свести к минимуму социальные контакты. При первых признаках простуды она посоветовала незамедлительно обращаться к врачу.
В заключение заместитель столичного мэра напомнила о вакцинации, отметив, что в городе работает сеть прививочных пунктов.
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такой показатель стал максимальным с середины января.
Мэр города Сергей Собянин отметил, что положение с COVID-19 в Москве остается сложным. В связи с этим, по его словам, в ближайшие дни в городе планируется открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусом.
Также в столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах.
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