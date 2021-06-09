Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Главконтроля Евгения Данчикова.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан", – отметил он.

Также Главконтроль объявил, что сотрудники ведомства усилят проверки антикоронавирусных требований в организациях Москвы. Рейды будут проводить уполномоченные сотрудники правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Кроме того, соблюдение требований по борьбе с COVID-19 оценят на летних верандах заведений общественного питания.

Данчиков напомнил, что за нарушение антикоронавирусных требований предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

В Москве за последние сутки подтвердили 4 124 новых случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 539 пациентам.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов связал повышение заболеваемости COVID-19 в Москве с халатным отношением горожан к средствам индивидуальной защиты. При этом сложившуюся тенденцию он назвал кратковременной.