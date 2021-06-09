В России выявили 10 407 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 10 407 новых случаев COVID-19. При этом в 1 682 (16,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 4 124 случая, на Санкт-Петербург – 852, на Московскую область – 781, на Нижегородскую область – 167, на Ростовскую область – 154.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 156 250 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания.

За последние сутки в стране скончались 399 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 124 895. За минувшие 24 часа выписаны 9 814 человек, за все время – 4 761 899.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией. Вместе с тем число привитых граждан специалист оценил как неплохое.