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Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию у человека синдрома Гийенна-Барее. Об этом сообщает EurekAlert!.

При этой болезни иммунная система человека поражает собственные нервы, отвечающие за движения мышц и передачу болевых, температурных и осязательных ощущений. В итоге это может привести к мышечной слабости, онемению ступней и кистей рук.

По словам одного из авторов исследования Алекса Рихтера, ученые обнаружили у переболевших коронавирусной инфекцией антитела, аналогичные тем, которые вызывают некоторые аутоиммунные заболевания кожи, мышц и сердца. При этом в легкой или тяжелой форме протекал COVID-19, значения не имело.

Ранее британские ученые заявили об искусственном происхождении коронавируса. Они полагают, что их китайские коллеги взяли хребет коронавируса летучих мышей и прикрепили к нему новые шипы, создав смертельную комбинацию.

А после начала пандемии китайские ученые модернизировали вирус так, чтобы было ощущение, будто он мутировал естественным путем.

