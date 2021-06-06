Мурашко оценил риски заболеть коронавирусом после вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
Глава Минздрава объяснил, что ни одна вакцина в мире не дает полной защиты от COVID-19.
"Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины, то есть риск заболевания небольшой существует", – подчеркнул Мурашко.
Он заявил, что процент заболевших среди прошедших вакцинацию людей составляет менее 0,8%. Министр выразил мнение, что данный показатель крайне низкий.
"Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации", – заключил он.
Ранее Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.
До этого Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
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