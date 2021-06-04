Мурашко призвал россиян летом вакцинироваться от COVID-19, а осенью – от гриппа

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Привиться от коронавирусной инфекции следует летом, чтобы осенью вакцинироваться от гриппа. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сейчас лето – самый лучший период для вакцинации. Почему? Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов рассказал, можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией.

По его словам, такие случаи фиксировались. Тяжелее всего сочетание инфекций переносят люди старшего возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания.