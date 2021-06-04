Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главный лозунг борьбы с коронавирусом. Он был озвучен на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Знаете, у нас здесь главный лозунг – "Эпидемия без локдаунов", – сказала глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что люди с нарушением работы эндокринной системы и сахарным диабетом являются основной группой риска по COVID-19.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

В Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.

