РФ оказалась готова к "эпидемиологическим шокам" – Попова

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Российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", – сказала Попова.

За последние сутки в России подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

За последние сутки в стране скончались 394 человека с COVID-19, за весь период пандемии – 122 267. За минувшие 24 часа выписаны 9 020 человек, за все время – 4 702 599.