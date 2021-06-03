Попова рассказала, кто находится в основной группе риска по COVID-19

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Люди с нарушением работы эндокринной системы и сахарным диабетом являются основной группой риска по COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании комитета по всемирной продовольственной безопасности.

"То, что основной группой риска для нового коронавируса являются люди с нарушением эндокринной системы, с патологией эндокринной системы, высокого риска пациенты с сахарным диабетом и с другими нарушениями, – это, конечно, еще раз обращает наше внимание на вопросы питания, питания безопасного и питания качественного", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков ранее рассказал, почему повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при высоком титре антител. Специалист отметил, что высокий титр антител не говорит о доле так называемых защитных или протективных антител. По его словам, защищают особые клетки иммунной системы, имеющие протективные функции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.