Иммунолог заявил об отсутствии рисков возникновения третьей волны COVID-19 в РФ

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В РФ нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям иммунолога Владислава Жемчугова.

По его словам, возможны небольшие колебания в связи с отъездами людей в отпуск.

"Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов", – отметил эксперт.

Негативная тенденция, как отметил специалист, угрожает только тем регионам, где осталось большое количество людей без антител, – непереболевших и невакцинированных.

"Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности", – рассказал Жемчугов.

В масштабах всей страны, как отметил иммунолог, пандемия уже не на стадии стационарной фазы, а на стадии завершения.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого в Миндраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.