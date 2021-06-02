Еще 2 567 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 567 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 067 425", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 842 новых случая коронавируса, госпитализированы 1 065 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 60.

В России за последние сутки подтвердили 8 832 новых случая COVID-19. При этом в 1 153 (13,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ за период пандемии зарегистрировали 5 090 249 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

