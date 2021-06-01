Еще 2 393 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 393 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 064 858", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 669 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1 113 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 62.

За последние сутки в России подтвердили 9 500 новых случаев COVID-19. При этом в 1 268 (13,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая.