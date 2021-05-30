Собянин назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим", – подчеркнул мэр.

Он также связал подъем заболеваемости с весенним эпидемиологическим сезоном, когда жители традиционно чаще болеют.

Рост заболеваемости COVID-19 произошел в середине мая. Тогда за сутки подтверждалось более 3 тысяч новых случаев коронавируса. Отмечается, что такая тенденция сохраняется и на протяжении последних трех дней.

По данным на 29 мая, в России за сутки подтвердили 9 289 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 053 748 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В столице выявлено 3 241 новый случай коронавируса, госпитализированы 993 человека. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 61.

Сергей Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. При этом градоначальник отметил, что уровень заболеваемости пока остается достаточно высоким.