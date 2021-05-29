Еще 2 911 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние 24 часа еще 2 911 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 058 041", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице выявлено 3 241 новый случай коронавируса, госпитализированы 993 человека. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 61.

За последние 24 часа в РФ подтвердили 9 289 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 053 748 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. При этом градоначальник отметил, что уровень заболеваемости пока остается достаточно высоким.