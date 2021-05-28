Минздрав РФ опроверг информацию о невозможности совместного исследования двух вакцин

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В Минздраве РФ сообщили, что решение о возможности проведения совместного исследования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca примут после предоставления документации заявителем.

"Решение о возможности проведения указанного клинического исследования будет принято Минздравом России на основании заключений экспертной организации и совета по этике в установленном порядке после представления заявителем запрошенной ранее документации", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что информация о невозможности проведения совместного клинического исследования является ложной.

Ранее гендиректор российской фармацевтической компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев рассказал, что в России планируется начать производство первой партии вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

По словам спикера, первая партия вакцины "Р-Кови" будет выпущена в июне текущего года.

