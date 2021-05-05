В Австрии 79 человек скончались после вакцинации Pfizer

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В Австрии количество летальных исходов после вакцинации от коронавирусной инфекции достигло 92 человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения, в котором приводятся данные с 27 декабря по 30 апреля.

Так, 79 смертей зафиксировали вскоре после прививки препаратом BioNTech-Pfizer, шесть – после вакцинации препаратом Moderna, еще семь – после вакцины AstraZeneca.

При этом прямая связь с вакцинацией была установлена только в одном случае, еще у шести умерших после прививки не последовало защитного эффекта.

Причины смерти 30 человек выясняются. Ведомство отмечает, что естественные осложнения без связи с вакциной могут возникать в основном у пожилого населения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что страна может зарегистрировать "Спутник V" без одобрения европейского регулятора, чтобы ускорить вакцинацию.

До этого британские ученые зафиксировали почти в два раза больше умерших от побочных эффектов вакцины от коронавируса Pfizer, чем от вакцины AstraZeneca.