В Австрии 79 человек скончались после вакцинации Pfizer

01:31
Фото: AP/Ronald Zak
В Австрии количество летальных исходов после вакцинации от коронавирусной инфекции достигло 92 человек.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения, в котором приводятся данные с 27 декабря по 30 апреля.
Так, 79 смертей зафиксировали вскоре после прививки препаратом BioNTech-Pfizer, шесть – после вакцинации препаратом Moderna, еще семь – после вакцины AstraZeneca.
При этом прямая связь с вакцинацией была установлена только в одном случае, еще у шести умерших после прививки не последовало защитного эффекта.
Причины смерти 30 человек выясняются. Ведомство отмечает, что естественные осложнения без связи с вакциной могут возникать в основном у пожилого населения.
Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что страна может зарегистрировать "Спутник V" без одобрения европейского регулятора, чтобы ускорить вакцинацию.
До этого британские ученые зафиксировали почти в два раза больше умерших от побочных эффектов вакцины от коронавируса Pfizer, чем от вакцины AstraZeneca.
Во Франции выбрасывают вакцину AstraZeneca из-за истечения срока годности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: