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В мире

06:15

В Норвегии массово выявили COVID-19 через два месяца после прививок

за рубежом

Фото: AP/Andrew Medichini

В Норвегии у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок, ​сообщил телеканал TV2.

Главный врач больницы города Есхейм Лоранс Ярю-Ваттей рассказала, что COVID-19 нашли у пожилых пациентов.

Кроме того, в результате вспышки заболели двое их родственников и пятеро сотрудников учреждения.

При этом у троих заразившихся подтвержден южноафриканский или бразильский вариант вируса. По ее словам, всего сейчас известно о 14 случаях, однако их может быть больше.

В результате вспышки и высокого уровня заболеваемости все дома престарелых в коммуне закрыли для посетителей.

Отмечается, что Национальный институт здравоохранения отправил в город специалистов для изучения ситуации.

Ранее в Норвегии заяивли, что Евросоюз потерпел поражение со своей стратегией вакцинации от коронавируса, поэтому содружеству придется униженно идти на поклон к России за "Спутником V".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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