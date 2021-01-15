ВОЗ следит за информацией о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о 23 смертельных случаях в Норвегии после вакцинации против COVID-19. Организация следит за дальнейшим расследованием, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Катарина де Кат.

"Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей", – уточнила Катарина де Кат.

Известно, что от коронавируса прививали препаратом американской компании Pfizer.

Ранее говорилось, что скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель норвежского агентства лекарственных препаратов Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги. В Норвегии начали прививать людей, которые входят в группу риска.