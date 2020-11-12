Ученый рассказал об опасности мутировавшего варианта COVID-19

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Новый вариант коронавируса (20A.EU1), обнаруженный в Испании, одинаково заражает взрослых и детей, рассказал член-корреспондент Российской Академии наук, главный научный сотрудник отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, главный специалист Санкт-Петербурга и Северо-западного региона по медицинской генетике Владислав Баранов. Об этом сообщает газета "Известия".

Новый штамм уже распространился на многие страны Европы, включая Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.

Ученый рассказал, что в настоящее время появляется все больше сообщений о том, что дети стали чаще заражаться и у них может развиваться MIS-C (мультисистемный воспалительный синдром). У пациентов с этим синдромом наблюдаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы.

Сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев ранее рассказал, что не стоит ждать четвертой волны коронавируса. Он выразил мнение, что в будущем году инфекция никуда не денется и будет проявляться сезонно. Он подчеркнул, что четвертой волны заболевания не будет.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.

