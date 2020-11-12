Ученый рассказал об опасности мутировавшего варианта COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый вариант коронавируса (20A.EU1), обнаруженный в Испании, одинаково заражает взрослых и детей, рассказал член-корреспондент Российской Академии наук, главный научный сотрудник отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, главный специалист Санкт-Петербурга и Северо-западного региона по медицинской генетике Владислав Баранов. Об этом сообщает газета "Известия".
Новый штамм уже распространился на многие страны Европы, включая Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.
Ученый рассказал, что в настоящее время появляется все больше сообщений о том, что дети стали чаще заражаться и у них может развиваться MIS-C (мультисистемный воспалительный синдром). У пациентов с этим синдромом наблюдаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы.
Сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев ранее рассказал, что не стоит ждать четвертой волны коронавируса. Он выразил мнение, что в будущем году инфекция никуда не денется и будет проявляться сезонно. Он подчеркнул, что четвертой волны заболевания не будет.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.
Инфекционист оценил выход РФ на плато по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: