Медик рассказал, как поведет себя коронавирус в следующем году

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Четвертой волны коронавируса ждать не стоит, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист предположил, что в будущем году инфекция никуда не денется и будет проявляться сезонно.

"В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", – отметил Максим Гультяев.

Он подчеркнул, что четвертой волны заболевания не будет.

"Сознательное население привьется и уже будет защищено, будет достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", – высказался эксперт, добавив, что единственным способом побороть коронавирус является вакцинация.

Гультяев считает, что в скором времени в мире появится большое количество вакцин. Это позволит жителям выбирать наиболее подходящие для себя. Кроме этого, он добавил, что вакцины смогут должным образом защитить здоровье человека. Он также не исключил вариант модернизации вакцин в связи с мутациями вируса.

"Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием. Нам нужно хорошо продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а понимали ее пользу", – подчеркнул Максим Гультяев.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.

