Вакцина от коронавируса Центра Чумакова может выйти в массовый выпуск в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что производство вакцины, разрабатываемой в исследовательском институте, может начаться в феврале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист подчеркнул, что в октябре 2020 года министерство здравоохранения одобрило дизайн клинических испытаний. Их начали проводить на добровольцах в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Ишмухаметов также отметил, что исследования проводятся в соответствии с законодательством РФ.
"После получения первых данных по безопасности и эффективности разработанной вакцины на людях начнем подготовку к масштабному производству данной вакцины в объемах, необходимых для эпидемиологической безопасности населения РФ. Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдет в феврале 2021 года", – высказался Ишмухаметов.
Данная вакцина является третьей в России. Ее разработкой занимаются специалисты Центра имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.
Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. Она была зарегистрирована 14 октября.
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наличие нескольких вакцин от коронавируса позволит врачам и пациентам делать выбор. В частности, это касается тех, кто имеет хронические заболевания, аллергические реакции или ведет "определенный образ жизни".
Жители российских городов-миллионников рассказали о своем отношении к вакцине от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: