Вакцина от коронавируса Центра Чумакова может выйти в массовый выпуск в феврале

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Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что производство вакцины, разрабатываемой в исследовательском институте, может начаться в феврале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что в октябре 2020 года министерство здравоохранения одобрило дизайн клинических испытаний. Их начали проводить на добровольцах в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Ишмухаметов также отметил, что исследования проводятся в соответствии с законодательством РФ.

"После получения первых данных по безопасности и эффективности разработанной вакцины на людях начнем подготовку к масштабному производству данной вакцины в объемах, необходимых для эпидемиологической безопасности населения РФ. Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдет в феврале 2021 года", – высказался Ишмухаметов.

Данная вакцина является третьей в России. Ее разработкой занимаются специалисты Центра имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.

Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. Она была зарегистрирована 14 октября.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наличие нескольких вакцин от коронавируса позволит врачам и пациентам делать выбор. В частности, это касается тех, кто имеет хронические заболевания, аллергические реакции или ведет "определенный образ жизни".

