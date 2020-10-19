В Кирове начались испытания новой вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новую вакцину от коронавируса начали испытывать в Кировской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Исследования проводят на базе клиники Кировского государственного медицинского университета. В испытаниях вакцины, созданной на основе инактивированного вируса, участвуют 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

Ректор вуза Лев Железнов рассказал, что всех добровольцев внимательно обследовали, никто из участников ранее не болел COVID-19. Известно, что среди добровольцев – врачи, студенты, менеджеры, безработные, сотрудники торговых сетей и транспортных компаний.

По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айрата Ишмухаметова, испытания проводятся в три этапа: 7 октября исследования начались в Новосибирске, 20 октября вакцину введут в Кирове и Санкт-Петербурге.

"Общее количество добровольцев в трех городах – 300 человек", – отмечает Ишмухаметов.

Также Ишмухаметов сообщил, что о первых итогах исследования можно будет говорить после сдачи всех документов в министерство здравоохранения. Сейчас данные закрыты.

"Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – заключил Ишмухаметов.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор". Также для лечения пациентов с коронавирусом министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за рубежом сформировался повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Представитель Кремля отметил, что продажи вакцины проходят на фоне высокого спроса. За взаимодействие с зарубежными покупателями в РФ отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).