Исследования влияния "ЭпиВакКорона" на репродуктивную функцию завершатся в декабре

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В декабре текущего года планируется завершить исследование влияния вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" на плод и репродуктивные функции организма. Об этом сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Исследования эмбриотоксичности и репродуктивной функции будут завершены в декабре 2020 года", – приводит слова Максютова ТАСС.

Как отмечается, окончательные итоги летних испытаний вакцины планируют провести в мае.

"В июле этого года были начаты первая-вторая фазы клинических исследований, окончание которых планируется в мае 2021 года. Это будет девять месяцев после первой вакцинации последнего добровольца", – сказал Максютов.

Он напомнил, что в клинических исследованиях препарата участвовали 100 добровольцев, которым дважды с интервалом в 21 день вводили вакцину.

На первом этапе вакцину получили 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет, а на втором – 86 добровольцев от 18 до 60 лет. Максютов отметил, что у 100% добровольцев уже на 35-е сутки после первого введения препарата выработались вирусонейтрализующие антитела.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что объемы производства вакцины от коронавируса в России весной 2021 года могут составить 15 миллионов доз ежемесячно. Речь идет только о препарате "Спутник V", который был зарегистрирован в августе 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что за рубежом сформировался повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Представитель Кремля отметил, что продажи вакцины проходят на фоне высокого спроса. За взаимодействие с зарубежными покупателями в РФ отвечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Помимо этой вакцины, зарегистрирован препарат "ЭпиВакКорона", разработанный в центре "Вектор". Первая партия будет выпущена в конце октября.

