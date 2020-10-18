В РАН рассказали, что около 20% переболевших COVID-19 теряют антитела через 1–2 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 15–20% из числа переболевших коронавирусом теряют выработанные антитела в течение пары месяцев.

"Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела: иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа", – сказал Тотолян в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса. Она также посоветовала в этом случае сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический.

В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек. На Москву пришлось 4 610 новых случаев.

Наименьшее количество заболевших наблюдается в Чувашской Республике – 44, Татарстане – 41, Еврейской АО – 30, Ненецком автономном округе – 8, Чеченской Республике – 6. Всего в стране зафиксировано 1 299 334 случая COVID-19 в 85 регионах.

