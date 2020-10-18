В России выявили 15 099 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

В России за последние сутки обнаружили 15 099 новых случаев коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 3 996 (26,5 процента) человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Заражения зарегистрировали в 84 регионах России. На Москву пришлось 4 610 новых случаев, на Санкт-Петербург – 674, Московскую область – 460, Нижегородскую область – 289, Ростовскую область – 288, Свердловскую область – 243, Воронежскую область – 233, Красноярский край – 222, Архангельскую область – 218, Ханты-Мансийский АО – 200.

Наименьшее количество заболевших наблюдается в Чувашской Республике – 44, Татарстане – 41, Еврейской АО – 30, Ненецком автономном округе – 8, Чеченской Республике – 6.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 299 334 случая COVID-19 в 85 регионах.

Так, в Чукотском автономном округе, Чеченской Республике, Чувашской Республике и Татарстане зафиксированы наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки.

За прошедшие 24 часа в России после лечения от коронавируса выздоровели 5 377 человек, за все время пандемии болезнь побороли 1 070 576 человек.

При этом скончались за сутки 185 человек, за все время – 24 187 пациентов.

Порядка 90 процентов всех заболевших коронавирусом составляют россияне, прибывшие после отдыха. На пляжах и в ресторанах наблюдается большое скопление людей, поэтому заражение большинства людей было неизбежно.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.