Порядка 90% заболевших коронавирусом в России вернулись с отдыха

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Порядка 90 процентов всех заболевших коронавирусом составляют россияне, прибывшие после отдыха, считает главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"90% заболевших сейчас – это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию", – рассказал Хаитов.

Он подчеркнул, что на пляжах и в ресторанах наблюдается большое скопление людей, поэтому заражение большинства людей было неизбежно. Также специалист акцентировал внимание на том, что некоторые носят маску неправильно или не надевают ее вовсе, добавив, что за соблюдением карантинных мер необходимо следить очень строго.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

