Прибывающих из-за рубежа россиян обязали изолироваться до результатов теста на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, сообщает ТАСС.
Данный документ вступает в силу с 24 сентября. Уточняется, что тест на коронавирус туристы должны пройти в течение трех дней с момента прибытия.
"Вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства до получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг. В течение трех календарных дней в нее необходимо загрузить результаты тестирования на коронавирус.
С 1 августа за границей побывали более 132 тысяч москвичей. Из них 2,2% по прилете не отчитались о результатах теста на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. Это выяснилось при сверке анкет, заполненных на борту самолета, с данными портала госуслуг, уточнили в ведомстве.
Гражданам направили более тысячи уведомлений о явке на составление протокола об административном правонарушении. Всего составлено 546 протоколов, предусматривающих наложение административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.
Почти тысячу вернувшихся из-за границы москвичей могут оштрафовать из-за теста на COVID-19
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