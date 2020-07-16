Прилетевшим из-за границы россиянам надо будет заполнить форму на госуслугах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг, говорится на сайте Роспотребнадзора.
"Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке", – уточняется на портале ведомства.
В дальнейшем заполненные анкеты передаются в территориальные органы Роспотребнадзора.
В России выявлено 752 797 случаев COVID-19, вылечились 531 692 человека, скончались 11 937.
Ранее стало известно, что в России отменят обязательный карантин для въезжающих в страну. Людям, приехавшим в РФ без результатов теста, предоставят на его прохождение три дня.
Кроме того, предполагается, что авиасообщение России с рядом стран может быть возобновлено в августе. Росавиация уже направила обращения с предложениями возобновления полетов ряду стран.
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией
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