Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ утвердило постановление, которое легализует предоставление ваучеров на авиабилеты вместо возврата средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что авиакомпания может отменить рейс и вернуть деньги в случае угрозы появления чрезвычайной ситуации или же введения режима повышенной готовности. Возврат средств предусмотрен и при отказе пассажира от перелета.
"Обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения... прекращается, при этом перевозчик обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика", – исходит из текста документа.
28 мая стало известно, что Минтранс РФ разработал проект постановления о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств на авиабилеты. Согласно данной инициативе, порядок возврата провозной платы устанавливается на основании соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров.
Уточняется, что ваучеры могут получить только те пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Также это действие распространяется на пассажиров, отказавшихся от перелета во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
До этого авиакомпания "Аэрофлот" в тестовом режиме запустила оформление электронных ваучеров за неиспользованные авиабилеты.
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