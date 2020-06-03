"Аэрофлот" отменил сбор за переоформление купленных в июне билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" отменяет сбор за переоформление купленных в период с 2 по 30 июня текущего года билетов на перелеты по России. Пассажиры могут поменять даты полета без дополнительной платы вне зависимости от тарифа. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Как уточняется, внести изменения без оплаты можно при условии переоформления полностью неиспользованного или частично использованного билета, обратившись не позднее чем за два дня до вылета.
Чтобы изменить дату и переоформить билет, нужно обратиться по месту покупки авиабилета или в контакт-центр "Аэрофлота".
В конце мая стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" внесла временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Отмечалось, что изменения временные и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам. Теперь клиентов авиакомпании будут допускать в салон самолетов в защитных масках и перчатках. Средства защиты нужно будет использовать в течение всего рейса. Так, замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа.
Пассажиров с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допустят. Перед входом на самолет туристам предложат обработку рук безопасными жидкостями. Верхняя одежда пассажиров должна находиться на полке для ручной клади.
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