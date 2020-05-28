Разработан проект постановления о выдаче ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В министерстве транспорта РФ разработали проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, передает РИА Новости.
Согласно данной инициативе, порядок возврата провозной платы устанавливается на основании соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров.
Уточняется, что ваучеры могут получить только те пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Также это действие распространяется на пассажиров, отказавшихся от перелета во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
"Проектом предлагается установить правовые основания для использования пассажирами оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течение трех лет с даты отмены рейса", – сказано в пояснительной записке к проекту.
В случае если за указанный срок пассажир не совершит поездок, денежные средства ему вернут.
Также в документе уточняется, что к 19 марта во всех регионах страны были введены ограничительные меры, достигшие пика в апреле – мае. В связи с этим заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае уже не расценивается как форс-мажор, а потому основания применения особого порядка в данном случае отсутствуют.
"В этой связи, а также в целях исключения неопределенности по периоду времени, в течении которого действует особый порядок возврата провозной платы, проектом предусмотрено, что он распространяется на договора воздушной перевозки, которые были заключены до 1 мая 2020 года", – говорится в документе.
Ранее "Аэрофлот" запустил тестовое оформление электронных ваучеров за отмененные рейсы.
Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов. Это касается в том числе и тех, кто оформлял невозвратные билеты. Достаточно было заранее заявить об отказе от поездки. Если же рейс просто отменили, то ваучер дает право на однократную 15-процентную скидку на новый билет.
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
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