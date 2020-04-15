Ростуризм объяснил, как получить деньги за неиспользованные туры

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Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации туристам, где говорится о возврате денег за неиспользованные туры. Речь идет о поездках, которые были отменены из-за пандемии коронавируса, сообщили на сайте ведомства.
Согласно заявлению Ростуризма, туроператорам, которые осуществляют деятельность в сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности туроператора.
Получить деньги обратно из ФПО можно за поездки в страны, где действуют ограничения по причине эпидемиологической ситуации. Уточняется, что рекомендация относится к поездкам, запланированным с даты введения ограничений до 1 июня этого года.
Отмечается, что решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор при обращении в Ассоциацию "Турпомощь". Турист вправе обратиться к туроператору за возмещением денежных средств за тур из ФПО туроператора.
Туристические операторы, которые не проинформировали об использовании ФПО, будут возвращать деньги клиентам в общем порядке, установленном законодательством РФ. Выплата туристу производится в течение 60 рабочих дней после представления туроператором реестра требований туристов.
С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. Кроме того, продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона.
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