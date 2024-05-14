Путин назначил Белоусова министром обороны РФ

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Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства назначил Сергея Нарышкина директором СВР России, Александра Бортникова – директором ФСБ РФ. Директором ФСО стал Дмитрий Кочнев, главой Росгвардии – Виктор Золотов.

Путин подписал указ о назначении на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые формировалось по новой процедуре, которая была зафиксирована в 2020 году поправкой к Конституции РФ. Так, всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте, а после одобрения кандидатур Госдумой или Совфедом президент РФ должен был назначить их на должности.

До этого президент РФ издалуказы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков и Юрий Свиридов.

