Путин утвердил новый состав правительства РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие документы размещены на сайте Кремля.

Правительство РФ впервые формировалось по новой процедуре, которая была зафиксирована в 2020 году поправкой к Конституции РФ. Так, всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте, а после одобрения кандидатур Госдумой и Совфедом президент РФ должен был назначить их на должности.

Всего в кабмин, кроме его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Число и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту – это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных будет руководить председатель правительства России.

Как и в прошлом правительстве, в новом останется один первый вице-премьер и девять заместителей главы кабмина. По указу главы государства Денис Мантуров теперь будет первым вице-премьером. Должности замглавы правительства заняли Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой должности глав МВД и МЧС, а Сергей Лавров – МИД РФ. Главой Минюста назначили Константина Чуйченко, министром обороны – Андрея Белоусова. Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли, а бывший глава Хабаровского края Михаил Дегтярев – руководителем Минспорта.

Кроме того, министром транспорта стал Роман Старовойт, министром энергетики – Сергей Цивилев, министром сельского хозяйства – Оксана Лут, министром труда и социальной защиты – Антон Котяков, министром природных ресурсов и экологии – Александр Козлов, министром просвещения – Сергей Кравцов, министром культуры – Ольга Любимова, министром экономического развития – Максим Решетников, министром финансов – Антон Силуанов, министром здравоохранения – Михаил Мурашко, министром строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин, министром образования и науки – Валерий Фальков, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.



Фото: телеграм-канал "Правительство РФ"

При этом Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Дмитрий Кочнев сохранили свои должности в Службе внешней разведки РФ (СВР), Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) и Федеральной службе охраны РФ соответственно. Кроме того, Виктор Золотов также останется на посту главы Росгвардии.

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощником президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

