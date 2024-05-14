СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам в главы министерств и ведомств

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед единогласно принял на заседании постановление о признании состоявшимися консультации по предложенным Владимиром Путиным кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД соответственно.

Теперь постановление будет направлено главе государства.

Ранее ГД уже утвердила вице-премьеров нового кабмина РФ. Так, Денис Мантуров продолжит курировать промышленность, Татьяна Голикова – Минздрав, Минтруда и Минкультуры, Дмитрий Григоренко – правление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а Александр Новак – топливно-энергетический комплекс.

Также Алексей Оверчук будет координировать международные вопросы, Дмитрий Патрушев – сферы сельского хозяйства, АПК и экологии, Виталий Савельев – транспорт, Юрий Трутнев – социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, Марат Хуснуллин – сферу жилищной политики, ЖКХ и строительства, а Дмитрий Чернышенко – сферу науки и спорта.

