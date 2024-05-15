Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой Федеральной таможенной службы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Пикалев родился в 1968 году. Образование он получил в Санкт-Петербургском университете МВД России.

С 2019 года Пикалев занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В феврале 2023 года Мишустин назначил Руслана Давыдова временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы. Он заменил на посту Владимира Булавина, который покинул должность в феврале 2023 года из-за возраста – ему исполнилось 70 лет.