00:28Политика
Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой Федеральной таможенной службы
Фото: телеграм-канал "Правительство России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Пикалев родился в 1968 году. Образование он получил в Санкт-Петербургском университете МВД России.
С 2019 года Пикалев занимал должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В феврале 2023 года Мишустин назначил Руслана Давыдова временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы. Он заменил на посту Владимира Булавина, который покинул должность в феврале 2023 года из-за возраста – ему исполнилось 70 лет.