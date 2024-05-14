Суд арестовал обвиняемого в даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о даче взятки экс-начальнику 8-го управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Льва Мартиросяна. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мартиросяна в СИЗО до 12 июля. Как сказано в сообщении, мужчина проходит обвиняемым по статье "Дача взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе.

"В связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", – говорится в сообщении.

Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По дынным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

