14 мая, 19:50Политика
Суд арестовал обвиняемого в даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о даче взятки экс-начальнику 8-го управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову Льва Мартиросяна. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мартиросяна в СИЗО до 12 июля. Как сказано в сообщении, мужчина проходит обвиняемым по статье "Дача взятки в особо крупном размере".
По версии следствия, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе.
"В связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", – говорится в сообщении.
Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
По дынным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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