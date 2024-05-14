Песков прокомментировал арест кадровика Минобороны Кузнецова

Фото: Следственный комитет РФ

Разбирательствами в Минобороны занимаются следственные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

"Это вопрос не к нам. Этим занимаются следственные органы. Поэтому если есть конкретно по этим делам вопросы, рекомендую адресовать эти вопросы туда", – сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее суд арестовал генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

СМИ писали, что Кузнецов был арестован после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова нашли и изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.