Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Как указано в тексте, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По словам Петренко, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова нашли и изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

До этого стало известно о задержании Кузнецова. Как рассказал представитель правоохранительных органов, Кузнецов является подозреваемым в уголовном преступлении. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.