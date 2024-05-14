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ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов задержан

Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов задержан

Фото: телеграм-канал Baza

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве. Свою вину он не признал.

Следователи считают, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Через некоторое время столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

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