Суд предъявил кадровику Минобороны Кузнецову обвинение в получении взятки

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Суд предъявил начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Гарнизонного военного суда.

Правоохранители, в свою очередь, отметили в беседе с ТАСС, что в деле могут появиться новые эпизоды и фигуранты.

"В настоящее время данная работа ведется. Кузнецова проверят на причастность к иным противоправным действиям", – уточнил собеседник.

Об аресте Кузнецова стало известно ранее. У подозреваемого изъяли свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте.

Следствие утверждает, что в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По дынным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.